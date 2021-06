Eclissi anulare di Sole il 10 giugno: anche l’osservatorio del Righi partecipa all’evento online per seguirlo

Genova. Giovedì 10 giugno, a pochi giorni dal solstizio d’estate, si verificherà un’eclissi anulare di Sole. L’atteso evento astronomico sarà visibile molto parzialmente solo nel Nord Italia: una minuscola porzione del disco solare sarà occultata dalla Luna. Anche l’Osservatorio Astronomico del Righi partecipa al “Sun day”, dedicato alla scoperta e all’osservazione diretta dell’eclissi, organizzato dall’Unione Astrofili Italiani.

La fase parziale sarà visibile in Italia a Nord della latitudine 42.4° N sulla costa tirrenica e della latitudine 43.2° N sulla costa adriatica. A Milano il fenomeno astronomico sarà osservabile dalle 11:35 alle 13:04, a Venezia dalle 11:48 alle 13:05 e a Firenze dalle 11:52 alle 12:49 (orari espressi in ora legale estiva). Occhi quindi al cielo – con gli strumenti dotati di opportuni filtri – per non perdere un evento astronomico molto suggestivo.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle 11 di giovedì 10 giugno, sulla pagina facebook Uai e sul canale YouTube Uai.

Programma – 10 giugno

11:00 – Saluti, presentazione del Sun Day dell’Unione Astrofili italiani (Presidente UAI Luca Orrù)

11:08 – L’eclissi parziale di Sole (Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo)

11:16 – Parker e Solar Orbiter, due sonde a caccia del Sole (Alessandro Bemporad – Inaf Osservatorio Astrofisico di Torino)

11:26 – La Sezione Sole UAI: come riprendere il Sole (Salvo Lauricella e Luciano Piovan, Coordinatore della Sezione Sole UAI)

11:34 – Gruppo Astrofili Lariani: l’inizio dell’eclissi (Luca Parravicini e Mattia Zanfrini)

11:54 – Associazione Astrofili Rheyta (Paolo Morini)

12:04 – Osservatorio Astronomico del Righi: la fine dell’eclissi (Andrea Balestrero, Marina Costa)

12:12 – La ripartenza di Osservatori e Planetari (Dario Tiveron – Presidente Planit)

12:17 – Saluti finali (Walter Riva, Coordinatore Commissione Divulgazione UAI)

Tutti gli astrofili sono invitati a inviare all’indirizzo divulgazione@uai.it immagini del fenomeno dell’eclissi o immagini del Sole, che verranno pubblicate sul sito di divulgazione Uai.