Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo dopo le semifinali di ritorno

Genova. Il Comitato regionale ligure della Lnd ha reso note le decisioni del giudice sportivo dopo le due gare di ritorno delle semifinali playoff del campionato di Eccellenza.

Leonardo Ferrara e Edward Alonso Molina Borja (Finale) sono stati squalificati per due giornate.

Gabriele Buttu, Tommaso Odasso (Finale) e Michael Volpe (Genova Calcio) dovranno saltare il prossimo incontro.

Mario Benzi, allenatore della Cairese, è stato squalificato per due gare, quindi nella finale di domenica non potrà sedere in panchina.