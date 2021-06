Eccellenza, la finale tra Cairese e Ligorna si giocherà a Vado Ligure

Domenica 20 giugno alle ore 18:30, Cairese e Ligorna scenderanno in campo in occasione dell’ultimo atto del campionato di Eccellenza. Lo faranno presso l’impianto “Chittolina” di Vado Ligure, designato da pochi minuti come campo neutro.

La finale si disputerà con appena mezzora di ritardo rispetto alla gara tra Italia e Galles in programma alle ore 18. La speranza è che tale concomitanza non faccia desistere molti appassionati dall’assistere alla gara.

La Cairese arriva a questo appuntamento dopo essere giunta terza nel girone ed aver eliminato Rivasamba e Finale. Il Ligorna, invece, ha vinto con una giornata di anticipo il raggruppamento “B” e ha poi superato nell’ordine Albenga e Genova Calcio.