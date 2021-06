RISULTATO [LIVE]: Genova Calcio – Ligorna 0-2 (p.t. 5’ Dotto, s.t. 19’ Tracanna)

Genova. Oggi allo stadio Italo Ferrando va in scena uno dei match valido per le semifinali di ritorno del campionato di Eccellenza 20/21. Genova Calcio e Ligorna saranno le protagoniste della sfida odierna, una partita da dentro o fuori impreziosita dal risultato dell’andata. Un 3-2 quello maturato nei 90 minuti di domenica scorsa che lascia spazio a qualsiasi scenario: basterà infatti una vittoria di misura ai padroni di casa per accedere all’ambita finale, un epilogo tanto sperato quanto difficile soprattutto considerando la qualità degli avversari, determinati a dimostrare la propria superiorità anche in questa contesa.

L’undici allenato da Beppe Maisano si presenta con Dondero, Chiriaco, Riggio (cap.) Maisano, Capotos, Orlando, Bruzzone, Serinelli, Morando, Cusato e Piccarreta

In panchina si accomodano Brina, Pirozzi, Calvi, Testore, Volpe, Bonci, Cappannelli, Nelli e Provenzano

Gli ospiti invece guidati da Luca Monteforte rispondono con Atzori, Placido, Bottino, Puddu, Pittaluga, Ruffino, Botta (cap.), Alessio De Martini, Dotto, Cellerino e Tripoli

guarda tutte le foto 13



Eccellenza: Genova Calcio-Ligorna, la photogallery del match

A disposizione ci sono Prisco, Casagrande, Anselmo, Luca De Martini, Gatto, Chiarabini, Tracanna, Salvini e Casanova

L’arbitro del match è il signor Riccardo Andrea Burlando della sezione di Genova, coadiuvato da Lorenzo Massa e Mauro Vigne (provenienti da Chiavari).

Precisamente alle ore 16:00 il direttore di gara fischia l’inizio del match, con Dotto che immediatamente costringe Dondero all’intervento sicuro in presa alta

Al 5’ è già vantaggio per gli ospiti! Ruffino trova l’imbucata centrale e Dotto sfrutta tutto il suo talento, fulminando con un’ottima conclusione un incolpevole Dondero: è 0-1 Ligorna!

Al 12’ prova a rispondere la Genova Calcio con la punizione calciata verso la porta da Piccarreta: il portiere ospite blocca in due tempi

Al 14’ anche Morando tenta di impensierire Atzori, ma l’estremo difensore avversario blocca senza particolari grattacapi. Al medesimo minuto sul fronte opposto è nuovamente Dotto a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione termina larga

Al 20’ Capotos rischia tantissimo tentando di servire il proprio portiere, ma uno scatenato Dotto in agguato manca l’appuntamento con il pallone, non approfittando di una grandissima occasione

Al 25’ l’asse Cellerino-Dotto scatena il panico tra le file della retroguardia locale, l’arbitro però ferma tutto per una posizione di offside

Al 36’, successivamente ad una fase di stallo, Pittaluga compie un intervento ruvido, sanzionato dall’arbitro con un cartellino giallo

Al 40’ ottima occasione per Riggio! Il capitano della Genova Calcio di testa tenta di finalizzare il buon suggerimento di Bruzzone, ma la sfera termina alta sopra la traversa della porta difesa da Atzori

Al 41’ Serinelli da fuori prova a sorprendere gli avversari, tuttavia il suo tentativo termina largo

Al 43’ anche Maisano viene iscritto dall’arbitro nell’elenco dei cattivi: fallo e giallo per lui

Termina così senza recupero con il risultato di 0-1 un match piuttosto bloccato, deciso al momento da un’ottima giocata del talentuoso Dotto. L’impressione è che servirà ben altri ai padroni di casa per poter ambire a staccare il pass per la finale, al momento distante due reti.

In occasione del match odierno merita sicuramente di essere segnalata la presenza in tribuna di diversi volti noti del calcio locale. Ai nostri microfoni si è per esempio espresso il tecnico del Rivasamba, David Cesaretti: “La partita è stata maggiormente spettacolare all’andata. La Genova Calcio ha dimostrato sul finale carattere e personalità, con un gol potrebbe cambiare tutto.”

Alle 16:59 prende il via la seconda frazione, questo con entrambi i mister che optano per confermare gli stessi undici dei primi 45’.

Al 4’ però, visto il risultato, Maisano sceglie di cambiare qualcosa: dentro Nelli e fuori Cusato

Al 9’ ancora sostituzioni per entrambi i mister, i quali tentano di spezzare lo stallo creatosi: scende in campo Volpe per i padroni di casa al posto di Riggio, mentre Cellerino tra gli ospiti viene prelevato da Gatto

In seguito, al 13’, Atzori entra in maniera scomposta su Volpe, ma l’arbitro con ampi cenni esorta il giocatore locale ad alzarsi scatenando l’ira dei tifosi presenti sugli spalti

Successivamente, al 14’, Gatto riceve un cartellino giallo

Al 15’ la stessa sorte capita a Bottino

Al 19’ incredibile al Ferrando! Mister Monteforte opta per sostituire Tripoli mandando Tracanna che, 20 secondi più tardi, sfrutta splendidamente l’assist di Gatto siglando la rete della sicurezza: 0-2 Ligorna!

Allo stesso minuti anche Pittaluga ha lasciato il campo per Casagrande

Al 22’ Maisano sceglie di schierare Provenzano al posto di uno stremato Morando

Al 24’ Chiriaco compie un intervento falloso ai danni di un avversario: ammonito

Al 26’ poi anche Maisano lascia il campo per favorire l’ingresso di Calvi

Al 27’ il direttore di gara sanziona con un cartellino giallo anche Ruffino

Al 30’ mister Monteforte opta per cambiare ancora qualcosa: dentro Chiarabini e fuori Bottino

Al 35’ ancora una sostituzione per gli ospiti, con Anselmo che prende il posto di uno stremato Ruffino

Al 38’ Bruzzone prova ad impensierire Atzori, ma la sua conclusione termina lontanissima dal bersaglio grosso

Al 41’ Tracanna elude la marcatura del difensore avversario propiziando con uno splendido cross l’autorete di Chiriaco: 0-3 Ligorna al Ferrando!

Al 42’ Provenzano cerca la rete della gloria per i suoi, ma la sua ottima conclusione termina di poco alta