Eccellenza: Cairese-Ligorna si giocherà alle ore 17,30 di domenica

Busalla. Tre appuntamenti molto importanti tra sabato e domenica per il calcio ligure. Giungono al termine i campionati di Eccellenza maschile e femminile e quello interregionale di Serie C1 di calcio a cinque. Un weekend speciale per il movimento dilettantistico ligure.

Domenica 20 giugno, alle ore 17,30, si celebra la conclusione del campionato di Eccellenza della LND-FIGC Liguria. Allo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure, a chiusura della stagione maschile, si affrontano Cairese e Ligorna, reduci dai successi raggiunti in semifinale rispettivamente con Finale e Genova Calcio. È in palio un posto nel campionato di Serie D 2021/2022.

Al Comunale di Busalla, per l’epilogo del torneo di Eccellenza femminile, la finale di sabato 19 giugno alle ore 20,45 metterà di fronte Pavia Academy e Sampdoria. La vincente è promossa al campionato nazionale femminile di Serie C per la stagione 2021/2022.

In entrambi gli incontri in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15′ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Il palazzetto dello sport di Campo Ligure, sabato 19 gugno alle ore 16, ospiterà l’atto conclusivo del campionato interregionale di Serie C1 di calcio a 5 maschile con la partita tra Bergamo Calcio a 5 La Torre e Futsal Prato. Chi vince sale nel campionato nazionale di Serie B. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.