E-distribuzione, 11 nuove assunzioni tra Liguria e Piemonte

Genova. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha assunto 11 giovani, diplomati con ottimi risultati, come operai con contratto di apprendistato di 36 mesi. Al termine dell’apprendistato, a valle della formazione teorica e pratica, avranno la qualifica di elettricisti.

Gli 11 nuovi assunti fanno parte di un piano di rinnovamento di E-Distribuzione che vuole portare nuove energie in un’azienda sempre più propensa all’innovazione e alle nuove tecnologie digitali.

I giovani operai – che sono stati destinati alle province di Alessandria, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola, Torino, Genova e Savona – inizieranno il 7 giugno le attività di formazione sia dal punto di vista teorico, al fine di conoscere il funzionamento dell’azienda, le norme di sicurezza (comprese quelle per il pieno rispetto delle norme covid-19) e quelle legate alle attività da svolgere, sia la formazione tecnico pratica per essere pronti ad operare sul campo. Il percorso di formazione si concluderà con una settimana di formazione in virtual room, con la didattica a distanza.

Enrico Bottone, Responsabile Area Nord Ovest di E-Distribuzione commenta: “Continuare ad assumere giovani è motivo d’orgoglio e dimostra ancora una volta come E-Distribuzione abbia uno sguardo rivolto al futuro. L’inserimento di giovani nell’era della transizione energetica e della digitalizzazione è un segnale forte di innovazione”.