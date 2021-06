Due incidenti in moto questa mattina nell’entroterra di Genova: elisoccorso in azione a Gorreto e a Neirone

Genova. Due incidenti a distanza di poco tempo nell’entroterra di Genova. Nella tarda mattinata nei presi di Gorreto, lungo la Statale 45, al confine delle province di Piacenza e Genova, un motociclista 40enne originario di di Senago (Milano) ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito sbalzato fuori dalla sede stradale. Lo riporta il quotidiano Piacenza Sera. L’uomo è stato soccorso con l’elicottero e portato all’ospedale maggiore di Parma con una commozione cerebrale e vari traumi.

Incidente simile, sempre senza altri veicoli coinvolti è avvenuto sempre questa mattina tra Gattorna e Neirone nel comune di Moconesi. Anche in questo caso il motociclista, un uomo di circa di 50 anni, ha riportato diversi traumi.

E’ stato soccorso con l’elicottero e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. E’ sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.