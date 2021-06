Dopo AstraZeneca stop anche al vaccino Johnson & Johnson per chi ha meno di 60 anni

Genova. Stop in Liguria alla somministrazione del vaccino Johnson & Johnson agli under 60.

Alisa, recepito il verbale del Comitato tecnico scientifico di venerdì 11 giugno, ha immediatamente inviato a tutte le aziende sociosanitarie e ospedali della Liguria l’indicazione per l’impiego del vaccino Janssen esclusivamente nei soggetti di età superiore a 60 anni, esattamente come raccomandato per AstraZeneca.

Tutte le persone under 60 che avevano in programma la somministrazione del vaccino Johnson, manterranno l’appuntamento ma saranno vaccinate con un prodotto mRna.

Finisce così il “sogno” di molti giovani che speravano di ricevere questo vaccino per immunizzarsi con una sola dose e ottenere subito il green pass per viaggi e discoteche. Le poche migliaia di dosi disponibili erano andate completamente esaurite nel primo open day, mentre nella seconda tornata erano rimasti alcuni slot ancora prenotabili, complici alcune disdette.

Per Johnson & Johnson non si pone il problema della seconda dose, perciò chi l’ha già ricevuto si considera regolarmente vaccinato a ciclo completo. Chi invece riceverà Pfizer o Moderna al suo posto dovrà attenersi ai tempi previsti per il richiamo: 42 giorni dopo la prima dose.