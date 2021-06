Genova. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sul promontorio di Portofino.

L’intervento è stato necessario a soccorrere una donna che si infortunata a una caviglia.

Sul posto stava già operando il soccorso alpino che aveva già stabilizzato e messo in barella la donna.

I vigili del fuoco hanno collaborato alla discesa, in ambiente impervio, verso Cala dell’Oro, dove era in attesa ambulanza via mare da Camogli.