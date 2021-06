Domani il Giro dell’Appennino: garantito percorso per chi deve raggiungere l’hub vaccinale della Fiera

Genova. Con un percorso rivoluzionato, che quest’anno si arricchisce della salita alla Madonna della Guardia, giovedì 24 giugno torna a Genova il Giro dell’Appennino.

Giunta alla sua 82° edizione e organizzata come sempre dall’US Pontedecimo, la classica del calendario ciclistico italiano traguarderà via XX Settembre dopo quasi 200 chilometri di percorso, rivoluzionato quest’anno per l’impossibilità di percorrere la storica Bocchetta.

Il passaggio dei corridori richiederà alcuni cambiamenti della normale viabilità cittadina: in particolare, il traffico della Foce verrà modificato per garantire il passaggio dei corridori, ma garantendo comunque l’accesso all’Hub vaccinale con percorsi alternativi.

Dalle 13.30 alle 16.30 (arco temporale interessato dalle chiusure della normale viabilità per la manifestazione) di giovedì 24, l’accesso al padiglione Jean Nouvel (hub per vaccinazioni covid-19) sarà garantito nella modalità seguente:

Percorso per i veicoli provenienti dalla direttrice Ponente-Levante cittadino

C.so Aurelio Saffi, svolta a destra in viale Brigate Partigiane, svolta a destra in via dei Pescatori e quindi ingresso area ex Fiera di Genova; percorrendo l’area verso levante si potrà accedere alla area di sosta dedicata dei veicoli, in piazzale J.F. Kennedy.

Percorso per i veicoli provenienti dalla val Bisagno e Levante cittadino

C.so Marconi direzione ponente, ingresso lato levante di piazza Rossetti con uscita dalla stessa piazza lato ponente e immissione in piazzale J.F. Kennedy nell’area di sosta dedicata ai veicoli .

All’interno dell’area ex Fiera i servizi restano invariati: in piazzale Kennedy le persone che devono effettuare il vaccino hanno a disposizione un parcheggio gratuito per auto, moto, scooter e altri veicoli. Da lì è possibile raggiungere il Centro vaccinale nel Padiglione Jean Nouvel a piedi o tramite navetta gratuita dedicata – disponibile dalle ore 7.45 del mattino fino alle ore 19 – con una frequenza di 15 minuti.