Domani i funerali di Camilla Canepa, alle 12 un minuto di silenzio in tutta Sestri Levante

Genova. Terminata l’autopsia e dopo il nulla osta della procura, sarà celebrato domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Sant’Antonio e Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, il funerale di Camilla Canepa, la 18enne morta per una trombosi alcuni giorni dopo avere fatto il vaccino Astrazeneca ed essere stata ricoverata.

Ad officiare la messa funebre su richiesta dei famigliari sarà don Mauro Sapia parroco di San Bartolomeo della Ginestra, che conosceva bene Camilla in quanto sia la comunione che la cresima erano avvenute in quella parrocchia. Sarà affiancato da don Luciano Smirne, parroco di Sant’Antonio, la parrocchia che comprende via Fico, dove vive la famiglia Canepa.

Per Sestri Levante sarà una giornata di lutto cittadino. “Nell’ordinanza – spiega la sindaca Valentina Ghio – ho chiesto a tutta la cittadinanza un minuto di silenzio alle ore 12 per ricordare la povera Camilla, abbiamo anche chiesto alle associazioni di categoria, a loro discrezione, di abbassare le saracinesche, le bandiere degli uffici pubblici saranno a mezz’asta ed io parteciperò ufficialmente per portare il cordoglio dell’intera popolazione”.

I genitori della ragazza, intanto, attraverso i loro legali hanno chiesto che sia mantenuto il massimo riserbo e che la la cerimonia funebre possa essere un momento privato senza la partecipazione di inviati di tv e giornali.

“Abbiamo piena fiducia nella procura e nei consulenti nominati. Il nostro consulente li affiancherà solo per fornire un contribuito all’accertamento dei fatti”, ha sottolineato l’avvocato Angelo Paone che assiste la famiglia.

L’autopsia eseguita questa mattina ha confermato che la causa del decesso di Camilla è stata un’emorragia cerebrale. I consulenti dei pm procederanno con gli esami istologici per chiarire cosa abbia causato il decesso.

Sono tanti i nodi da sciogliere. I pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo insieme all’aggiunto Francesco Pinto hanno chiesto ai due medici di capire se la giovane soffrisse di una malattia autoimmune e dunque se rientrasse tra i soggetti super fragili a cui doveva essere somministrato un siero diverso, se i medici vaccinatori abbiano raccolto tutte le informazioni correttamente.

Se sia stato corretto somministrare i due farmaci ormonali dopo il vaccino e infine se vi siano state omissioni e colpe dei medici dell’ospedale di Lavagna e del San Martino.