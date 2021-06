Dodici medaglie per le ginnaste liguri a Rimini

Dal 18 al 27 giugno a Rimini si è svolta la Ginnastica in Festa Summer Edition con le finali nazionali Silver. Dopo mesi finalmente di nuovo con la presenza del pubblico, anche se contingentato, tra i padiglioni della fiera riminese.

Per la sezione femminile la Liguria è stata rappresentata da poco meno di trecento atlete di 17 società. Tantissime le finali individuali e di squadra raggiunte con un bottino finale di 12 podi: 5 ori, 5 argenti e 2 bronzi.

Vediamo le medagliati liguri.

Oro nella categoria Allieve 4 LD per Rachele Pinciolla dell’Andrea Doria nella specialità parallele e oro anche per Elena Boccardo dell’USSP alla trave. Sempre nell’LD oro alle parallele anche di Teresa Luccoli dell’Ogawa tra le Junior 2. Nel livello LE oro al corpo libero per la Senior 1 Marta Conti della Riboli e infine oro nell’All Around per Giulia Medda Bertone Junior 3 della Ginnastica Imperia nell’LD3.

Giulia Medda Bertone conquista poi anche due argenti nelle finali di specialità a corpo libero e volteggio. Le Senior 1 LE portano a casa altri tre argenti con Marta Gamma del San Michele al volteggio, Letizia Patrone dell’Andrea Doria alle parallele e Maddalena Rodolfo Metalpa sempre dell’Andrea Doria a corpo libero.

Per finire ancora una medaglia doriana con Sonia Destefani bronzo a parallele nelle Junior 1 LE e bronzo anche per Aurora Pagano del San Michele al corpo libero Junior 1 LD.