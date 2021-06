Decreto sostegni bis, scuola e precari ancora in piazza per chiedere modifiche

Genova. Manifestazione regionale mercoledì 9 giugno dalle ore 15 alle ore 18 in largo Lanfranco a Genova per il personale della scuola. Mentre il 20 maggio 2021 veniva firmato il “Patto per la Scuola al centro del Paese” con le organizzazioni sindacali confederali, il Governo predisponeva un decreto legge che interviene sulle medesime materie senza alcun confronto. Per protestare contro questa decisione, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals, Anief hanno organizzato in tutta Italia presidi di protesta.

Di seguito le principali rivendicazioni: stabilizzazione di tutti i precari sia abilitati e specializzati sia con 3 anni di servizio; stabilizzazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi facenti funzione con 3 anni di servizio; superamento dei blocchi sulla mobilità del personale; rafforzamento organici del personale docente, educativo ed ata a partire dalla conferma dell’organico Covid; riduzione del numero massimo di alunni per classe; consentire la partecipazione a un nuovo concorso anche in caso di mancato superamento del precedente.

A sostegno di queste rivendicazioni Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals, Anief organizzano il presidio regionale di mercoledì 9 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 18 in Largo Lanfranco davanti alla Prefettura di Genova.