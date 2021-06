Dallo Spid alle app per la spesa on line: a Genova i giovani insegnano agli over65 come usare lo smartphone

Genova. Presentati oggi i due progetti rivolti agli over 65 “Click Easy: giovani tutor in rete al servizio del cittadino” e “Label silver” – promossi dal comune di Genova in collaborazione con la Compagnia di San Paolo – che fanno parte del più ampio “Genova People Friendly”.

L’iniziativa Click Easy sarà attiva da oggi tramite la pagina Facebook Click Easy – Genova People Friendly (gestita da 4 giovani operatori) dove, attraverso video e post semplificati, tutti gli over65 potranno acquisire e comprendere l’uso di determinati servizi online come per esempio Spid, app di messaggistica, quella di Amt e quella per fare la spesa online.

Oltre a Click Easy c’è anche il progetto “Label Silver”, si tratta più precisamente di un avviso emanato da Job Centre e rivolto al mondo del terzo settore e delle imprese con lo scopo di individuare e supportare iniziative capaci di contrastare l’isolamento e favorire la socialità e il benessere fisico e intellettuale degli over 65. Le imprese avranno tempo fino al 21 giugno per presentare i loro progetti che se verranno selezionati riceveranno un contributo per realizzare l’attività proposta.

“I progetti hanno lo scopo non solo di coinvolgere e far sentire sempre più attivi e partecipi tutti gli over 65 ma anche di rendere accessibile qualcosa che non lo è” – ha sottolineato Giorgio Viale, assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova.