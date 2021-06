Dal parco degli Erzelli alle spiagge, a Genova pratiche ovunque per l’International Yoga Day

Genova. Mascherine prima di iniziare e dopo aver finito, distanza di almeno un metro e mezzo dai vicini di tappetino, igienizzante a portata di mano ma in presenza, piedi e mani a contatto con la terra, senza uno schermo del pc a veicolare le sensazioni della pratica. Torna, dopo la versione on line forzata del 2020, l’International Yoga Day.

Ogni anno dal 2014 a oggi il 21 giugno è celebrato come la giornata internazionale dello yoga e anche a Genova sono state organizzate pratiche gratuite diffondere il messaggio che questa disciplina è di tutti e per tutti.

Sulla pagina Facebook Yogagenda Genova e Dintorni si possono trovare alcune delle iniziative già in programma. Un cartellone in costante aggiornamento.

Molte pratiche si terranno all’aperto in luoghi insoliti: non solo palestre o terrazze ma anche spiagge, come a Cogoleto, o in quartieri “nuovi” di Genova come il parco degli Erzelli, sopra Sestri Ponente, dove si terrà un momento di yoga collettivo all’ora del tramonto. Per partecipare è sufficiente portarsi un tappetino o un telo spesso e abbigliamento comodo. Non è richiesta alcuna preparazione fisica.

Domenica 20 e Lunedì 21 Giugno

Genova – 7.00 – 22.00 –

Info: Centro Yoga Atman Genova 3496895608

Lunedì 21 giugno

Giardino dei bagni Holybeach_ – Cogoleto – 6.30-20.30 –

Info e Prenotazioni: Holybeach_ 3493960746

Parco Villa Gabrieli Ovada – 8.00 – 20.15 – Info: Shankara Yoga

Piazza Guido Rossa Savona – 18.00-20.00 – Info: Associazione Namaskar 347 119 4885 (Erika)

Parco Erzelli Sestri Ponente – ore 19.30 – Per prenotazioni: Koala Yoga Monica 3472798125

Lo Yoga Day è stato istituito nel giorno più lungo dell’anno su iniziativa del primo ministro dell’India nel 2014 per promuovere la disciplina dello yoga. Una ricorrenza non scevra da motivazioni nazionaliste ma che è stata declinata in modo universale dopo l’approvazione della proposta l’11 dicembre 2014 da parte dei 193 membri dell’assemblea Generale delle Nazioni Unite, inclusa l’Italia.

Da quel momento, la giornata è stata celebrata annualmente da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Fin da quel dicembre 2014, l’Italia si è unita alle celebrazioni e centinaia di partecipanti hanno festeggiato con entusiasmo il 21 giugno, affollando le piazze all’insegna dello yoga e dell’unione.