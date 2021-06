Dal 5 al 12 giugno torna il Liguria Pride Village, trenta appuntamenti ai Luzzati

Genova. Dal 5 al 12 giugno torna il Liguria Pride Village, trenta appuntamenti in otto giorni, dalle 16.20 alle 23, ai giardini Luzzati, nel centro storico “per festeggiare l’orgoglio di essere così come siamo e occupare lo spazio coi nostri corpi e la nostra idea di società aperta e inclusiva” dicono gli organizzatori.

Il programma è ricchissimo: incontri e scambi per tutte le età, con laboratori per bambini e bambine, dibattiti e interviste incentrate sul tema dell’attivismo LGBT+ ma anche aperitivi, giochi, musica e tanti gadget a disposizione.

Spiegano gli organizzatori. “Tra un bicchiere e una risata potremo ascoltare le voci di chi storicamente non ha voce e ancora lotta per la piena cittadinanza: talk (come la puntata “dal vivo” del Liguria Pride Live “Lesbiche del nuovo Millennio” con Rosy Di Carlo o il “QUEER CORNER LIVE” condotto da Cristina Cavalli, con special guest la sociologa Luisa Stagi); dibattiti (come “Transavanguardia” l’11 giugno) e presentazioni di libri (come la toccante biografia “Nessuna mi ha mai detto di no” di Angela Steidele).

Si inizia il 5 giugno alle 18 con la cerimonia di inaugurazione, preceduta da una lettura per i più piccoli (2-10 anni) e accompagnata da un aperitivo per dare inizio al countdown verso il Liguria pride del 12 giugno. Ospite speciale il padrino del Liguria Pride 2021 Abu Bakar Soumaoro, sindacalista che sta portando avanti da anni le battaglie dei braccianti e dei precari, migranti e non.

Il pride del 12 giugno, dalle 16.30, sarà “stanziale” – non un corteo – per rispettare le normative anti covid e chiederà a gran forza che vengano riconosciuti i diritti di tutte e di tutti, quest’anno ovviamente con l’obiettivo che la legge Zan passi al Senato senza ulteriori emendamenti.

“Vi aspettiamo tutte e tutti, con le vostre storie e i vostri colori, per un Pride Party ai Giardini Luzzati con musica, talk e balli per chiudere in bellezza questa festa dei diritti e delle nostre unicità! Tutte e tutti partigiane e partigiani delle differenze – dicono dal coordinamento Liguria Rainbow – È stato un anno difficile, segnato dalla pandemia, dalle restrizioni, da quella data in cui avremo potuto incontrarci nuovamente per le strade e le piazze e che sembrava destinata a un posticipo senza fine Ora invece il tempo di festeggiare tutte e tutti insieme i diritti umani e della comunità LGBT+ è arrivato!”

La kermesse è organizzata da: Coordinamento Liguria Rainbow, la Coop. Il Ce.Sto, Giardini Luzzati, Goodmorning Genova in collaborazione con: CIV Sarzano Sant’Agostino, Infantia società cooperativa sociale, Electropark, Book Morning | Libreria degli Indipendenti