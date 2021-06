Dal 15 giugno stop tamponi gratuiti a Villa Bombrini, ma si potranno fare alla stazione Principe

Genova. Dal 15 giugno non sarà più possibile eseguire il tampone rapido gratuito a Villa Bombrini. A confermarlo è la Asl 3 a circa due settimane dalla chiusura del centro allestito a Porta Siberia al Porto Antico. La buona notizia, per chi dovrà sottoporsi al test con l’obiettivo di ottenere il green pass per viaggi, matrimoni e serate in discoteca, è che domani aprirà il punto tamponi gratuiti della Croce Rossa alla stazione di Genova Principe.

La logica della Asl è che i tamponi gratuiti sono stati concepiti come uno strumento di screening di massa sulla popolazione quando l’incidenza del virus era molto più elevata. Adesso che la situazione epidemiologica è cambiata, anche i centri dedicati al monitoraggio si riconvertono.

Così anche Villa Bombrini rimarrà in funzione, ma avrà un’organizzazione diversa: non più tamponi ad accesso diretto senza prenotazione, ma in collegamento coi servizi di contact tracing: chi sospetta di essere entrato in contatto con un caso Covid o deve uscire dalla quarantena può contattare il proprio medico di famiglia e prenotare il test in una delle strutture presenti sul territorio (guarda qui quali sono). Inoltre potranno accedere alcune figure professionali come le forze dell’ordine.

Ancora aperto, invece, il centro tamponi libero e gratuito nell’ex ospedale di Recco. Al momento dalla Asl non arrivano indicazioni su una riconversione sul modello di Villa Bombrini.

Chiunque voglia fare un test antigenico rapido per altre ragioni, oltre che a pagamento presso ambulatori e farmacie, potrà rivolgersi da domani al centro della stazione Principe senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica grazie alla struttura allestita dalla Croce Rossa come in tutte le principali città italiane. L’iniziativa, resa possibile grazie al finanziamento della Commissione Europea, consente a pieno regime di effettuare fino a 3mila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale. Ulteriori informazioni qui.