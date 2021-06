Da oggi la funicolare Zecca-Righi chiude (di nuovo) per tutta l’estate: riaprirà a settembre

Genova. Sarà un’altra estate senza funicolare per chi abita al Righi e sulle alture di Castelletto. Da oggi e per i prossimi tre mesi l’impianto speciale che sale da largo Zecca è chiuso per l’ultima fase di interventi di manutenzione straordinaria dopo i tre mesi di stop già subiti nel 2020.

Il fermo si rende necessario della sostituzione di tutti gli impianti elettrici di azionamento e automazione della funicolare, nelle stazioni e lungo linea. I lavori dell’anno scorso avevano riguardato invece il rinforzo strutturale di alcuni muri lungo la via di corsa, il rifacimento dei camminamenti in linea e degli impianti di illuminazione, le attività di revisione elettrica/meccanica delle vetture.

La riapertura della funicolare è prevista per i primi giorni di settembre, prima della ripresa dell’orario invernale. Il valore dell’investimento per l’impianto (fasi 1 e 2) è di circa 1,1 milioni di euro.

Contestualmente alla chiusura della funicolare saranno attivi i servizi bus sostitutivi F1 (tra piazza Bandiera e il Righi per corso Carbonara) in servizio dalle 7.15 alle 20.15), F2 (tra piazza Bandiera e San Simone, in servizio dalle 6.40 alle 24.00) e F2/ (tra piazza Bandiera e il Righi per via Carso, solo serale).