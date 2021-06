Da Camera di commercio e IIT un accordo un accordo per la formazione alla ricerca per le piccole e medie imprese

Genova. Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Camera di Commercio di Genova hanno siglato oggi, nella sala dorata di Palazzo Tobia Pallavicino, la storica sede camerale di Via Garibaldi 4, un accordo per sostenere le attività di ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio genovese. Questo intervento nasce dal rapporto ormai consolidato fra l’ente che rappresenta tutte le imprese genovesi, che sono per il 97% mediopiccole, e IIT che si estende con un networtk di 13 centri in Italia e conta tre sedi sul territorio genovese: il Center for Convergent Technolgies di Morego, Il Center for Human Technologies degli Erzelli e Il Center for Robotics and Intelligence Systems di San Quirico. Questa intesa trova nuova linfa nell’esigenza di dare un segno concreto al tessuto imprenditoriale locale dopo la stasi forzata dovuta alla crisi pandemica.

Le aree di principali di intervento saranno quelle attinenti alle tecnologie per la salute e alla sostenibilità legata al territorio e al suo mare. La Camera di Commercio – che già dispone di strumenti rivolti alle mpmi quali il PID, Punto Impresa Digitale per la diffusione della cultura digitale e l’Enterprise Europe Network per favorire il trasferimento tecnologico – ha organizzato presso il Center for Robotics and Intelligence Systems dell’Istituto Italiano di Tecnologia (CRIS-IIT), a S. Quirico, un punto di contatto tra le realtà imprenditoriali interessate a sviluppare piani di ricerca e i ricercatori di IIT, che potranno fornire indicazioni sulle possibilità di sviluppo dei progetti e, elemento sostanziale per un’impresa, definire il loro possibile sbocco nel trasferimento tecnologico.

La prima attività realizzata per promuovere questa importante iniziativa è il lancio di un premio annuale- chiamato Blue, Green & Silver – da assegnare all’impresa che si è maggiormente distinta per avere realizzato un progetto innovativo che possa trovare applicazione nei settori più qualificanti dell’economia genovese, che sono appunto blue, green e silver economy. Il premio, di diecimila euro, verrà assegnato sulla base delle indicazioni fornite da un comitato formato da rappresentanti di IIT per la valutazione scientifica ed esperti della Camera di Commercio per la validazione degli aspetti legati al business plan e alla gestione dell’impresa.

“Il futuro richiede innovazione e IIT con Camera di Commercio possono essere i partner ideali per individuare e consigliare i percorsi che le imprese possono seguire per aggiungere, attraverso la ricerca, nuovo valore alle loro attività – commenta il presidente della Camera Luigi Attanasio – Firmando questo accordo, Camera di Commercio e IIT si impegnano a lavorare fianco a fianco per almeno 10 anni per dare fiato e gambe alla voglia di innovazione che permea il nostro tessuto di piccole e medie imprese. E lo fanno in un momento in cui l’Europa e il Governo, con il PNRR, ci chiedono di spingere l’acceleratore su digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica”

Giorgio Metta Direttore Scientifico di IIT ha commentato l’accordo con Camera di Commercio rilevando che ” il rapporto con le aziende del nostro Paese ma in particolare con quelle del nostro territorio è tra le azioni che sosteniamo con continuità attraverso il trasferimento tecnologico, la creazione di start up e joint venture con il mondo dell’industria. Questo accordo che offre alle piccole e medie imprese l’opportunità di valutare progetti di ricerca o di ottimizzare azioni del genere già in corso, è un messaggio concreto che IIT lancia verso le piccole e medie imprese invitandole, di fatto , a guardare a ricerca e sviluppo accompagnate dalla nostra esperienza con l’obiettivo di tradurre idee e progetti in prodotti. L’auspicio è di essere protagonisti, imprese, Camera di Commercio, IIT, del rilancio dell’economia del nostro territorio.”