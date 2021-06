Cus Genova: Riccardo Berrino raggiunge Davide Costa ai Mondiali Juniores

Boissano. Ottime notizie per l’atletica biancorossa nel weekend. Riccardo Berrino ottiene un grande risultato sui 110 ostacoli junior. Con il tempo di 14″13 sigla il nuovo record ligure junior nella specialità e conquista il pass per i campionati mondiali Juniores, ai quali parteciperà insieme al martellista Davide Costa. Record ligure che era detenuto da Samuele Devarti con 14″14, fatto registrare nel 2008.

Sempre a Boissano importanti prestazioni per Eleonora Ferrero in preparazione dell’eptathlon con 14″29 sui 100 ostacoli (vento +2.3) e 1,65 nell’alto. Personale nei 100 piani per Riccardo Bertazzi (11″22) e Francesco Ghio (11″27), mentre si conferma su buoni livelli sui 400 il biancorosso Dario Fornaca con il crono di 49″99.

Nel Meeting di Gravellona Toce ennesima importante prestazione per Federica Baldini che ottiene il personale anche sui 3.000 metri con 9’51″62 classificandosi al quarto posto.