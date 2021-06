Creto, ladri svaligiano una villetta mentre i proprietari dormono

Genova. Sono entrati in una villetta isolata in alta Val Bisagno dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti in diverse stanze e hanno portato via denaro e gioielli. Tutto questo mentre i proprietari dormivano e neppure il cane, un animale di grossa taglia che dormiva in una delle stanze messe a soqquadro dai ladri, avrebbe abbaiato e dato l’allarme.

E’ successo la scorsa notte in un’abitazione di via di Creto. I proprietari sono al risveglio intorno alle 7 si sono accorti di quanto era accaduto e hanno chiamato la polizia.

Sul posto anche la scientifica per i rilievi.

Il sospetto è che la coppia sia stata sedata, così come l’animale che tuttavia la mattina è stato trovato in buone condizioni. Indagini in corso.