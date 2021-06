Covid, Toti: “Entro la prossima settimana la metà dei liguri sarà vaccinata con la prima dose”

Liguria. Entro pochi giorni la metà dei cittadini liguri riceverà la prima dose di vaccino. A dirlo è il presidente ligure Giovanni Toti nonostante le polemiche delle ultime ore su AstraZeneca.

“La campagna vaccinale nella nostra regione continua a procedere a ritmi sostenuti – dichiara – Anche oggi, dopo il record di ieri, sono state somministrate più di 18mila dosi di vaccino, un dato superiore all’1% della popolazione ligure in sole 24 ore: grazie a questi ritmi, entro pochi giorni raggiungeremo il 25% di copertura vaccinale della popolazione con prima e seconda dose, mentre la prossima settimana raggiungeremo il 50% di vaccinati con la sola prima dose”.

Soddisfazione anche i dati confortanti riguardo non solo ai vaccini, ma anche ai contagi e alle ospedalizzazioni. Nella nostra regione, infatti, oggi si contano 28 nuovi casi e solo un decesso (una donna di 92 anni di Genova).

“Grazie soprattutto a questa poderosa campagna vaccinale – prosegue Toti – i numeri di oggi confermano il calo del contagio nella nostra regione e il trend di miglioramento della situazione che registriamo da diversi giorni. Continua a scendere il numero delle persone ricoverate nei nostri ospedali: oggi sono in tutto 88 oggi, e sono 68 le persone ricoverate in media intensità. Si tratta di numeri particolarmente confortanti: solo un mese fa il numero totale era di 439 ricoverati, di cui 387 in media intensità”, conclude.