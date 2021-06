Covid, ecco quali sono le 17 aziende liguri che possono iniziare a vaccinare i dipendenti

Genova. Sono 17 in tutta la Liguria le aziende con più di 250 dipendenti che dalla prossima settimana potranno iniziare a vaccinare contro il Covid il proprio personale. A individuarle è una delibera pubblicata questa mattina sul sito di Alisa come esito della prima manifestazione di interesse. Delle 24 aziende che avevano presentato la domanda una ha rinunciato (si tratta di Piaggio Aero) e le altre 6 non sono state ammesse in quanto pervenute oltre il termine o per carenze amministrative.

Sul territorio di Genova e dintorni (Asl 3) sono state ammesse 10 aziende: Iplom, agenzia marittima Le Navi, Tim, Fincantieri (sede di Sestri Ponente), Autostrade, Amiu, Pavimental, Cociv, Amazon e Leonardo (sede di Genova).

Le altre 7 aziende hanno sede nel Tigullio e nello Spezzino (Asl 4 e Asl 5): Termomeccanica, Sanlorenzo, Fincantieri (sedi di Riva Trigoso e Muggiano), La Spezia Container Terminal, Quayside Service e Leonardo (sede della Spezia). Per il primo lotto, quello relativo ad Asl 1 e Asl 2 (cioè Imperiese e Savonese) non sono pervenute domande.

A rimanere escluse sono invece Ansaldo Energia, Axpo, Enel, Gruppo FS, Paul Wurth e Unisalute.

In questa prima tornata saranno messe a disposizione 4.772 dosi (incluse le 1.352 dosi inizialmente previste per il Ponente), 2.892 per l’area di Genova e le restanti 1.880 per il Levante. Ecco come saranno distribuite azienda per azienda.

Iplom: 150 dosi

Agenzia marittima Le Navi: 150 dosi

Tim: 150 dosi

Fincantieri (Sestri Ponente): 500 dosi

Autostrade: 324 dosi

Amiu: 150 dosi

Pavimental: 300 dosi

Cociv: 582 dosi

Amazon: 336 dosi

Leonardo: 250 dosi

Termomeccanica: 200 dosi

Sanlorenzo: 500 dosi

Fincantieri (Riva Trigoso): 240 dosi

Fincantieri (Muggiano): 240 dosi

La Spezia Container Terminal: 150 dosi

Quayside Service: 200 dosi

Leonardo (La Spezia): 350 dosi

Le aziende dovevano rispettare una serie di requisiti indicati dal ministero della Salute e dovranno essere in grado di iniziare le vaccinazioni il 10 giugno. Le dosi del primo lotto sono state redistribuite in base all’ordine cronologico di inizio dell’attività vaccinale dichiarata o, come secondo criterio, in base all’ordine di arrivo della domanda di partecipazione. In caso di aumento delle dosi disponibili, Alisa potrà procedere allo scorrimento della graduatoria che sarà aggiornata ogni 15 giorni sul sito. Nelle prossime settimane dovrebbero essere pubblicate altre manifestazioni di interesse.

I vaccini saranno forniti tutti dalle Asl di competenza, che si occuperà anche della formazione sul campo presso gli ambulatori vaccinali, mentre ogni azienda deve pensare a trovare i locali e il personale, eventualmente anche in convenzione con la sanità privata.