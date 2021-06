Covid, dopo i piemontesi la Liguria valuta di vaccinare anche i turisti lombardi

Genova. La Liguria valuta di estendere anche alla Lombardia l’accordo per vaccinare i turisti in vacanza. Lo ha spiegato oggi il presidente ligure Giovanni Toti alla vigilia della conferenza stampa organizzata per presentare il protocollo sottoscritto col Piemonte.

“Oggi ho sentito il presidente Fontana per avviare le procedure – ha detto il governatore ligure – stiamo monitorando i numeri per capire i reali bisogni e abbiamo condiviso la possibilità, che nei prossimi giorni approfondiremo, di qualcosa che assomigli all’accordo con Piemonte”. Un accordo bilaterale potrebbe essere sottoscritto poi con “altre Regioni che ne hanno necessità”.

Intanto dal 1º luglio le piattaforme online per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. Le informazioni con le modalità per accedere al servizio saranno online sulle piattaforme www.prenotovaccino.regione.liguria.it e www.ilPiemontetivaccina.it, a partire dal 29 giugno.

Il via libera era arrivato dal generale Figliuolo il 9 giugno, anche se il commissario aveva parlato dei vaccini in vacanza come di “uno spot che una necessità”.