Covid, al via le vaccinazioni nel cantiere del Terzo Valico: coinvolti in tutto 5mila operai

Genova. Parte oggi nei cantieri italiani del gruppo Webuild il programma di vaccinazioni anti-Covid in azienda lanciato dal Governo e gestito dalle Regioni. Tra i primi coinvolti ci sono gli operai del Terzo Valico: da oggi non solo i dipendenti diretti ma anche quelli indiretti della filiera possono procedere con le vaccinazioni con adesione volontaria.

A breve, oltre a questo in Liguria, sarà affiancato un hub vaccinale in Piemonte: nelle due regioni lavorano alla realizzazione dell’opera quasi 5mila operai, ai quali è data la possibilità di utilizzare il vaccino Moderna.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che non possono accedere al servizio sanitario nazionale a causa della distanza dalla propria di residenza, e che si possono rivolgere all’area allestita da Webuild in ambiente protetto presso il campo base di Trasta di Genova, dove personale medico specializzato provvede alla somministrazione del vaccino Moderna.

WeBulid ha istituito una task force di oltre 600 persone a livello di gruppo per definire ed aggiornare sistematicamente le misure da intraprendere e monitorare la situazione a livello globale in oltre 100 cantieri in 5 continenti, in collaborazione con tutte le parti economiche e sociali del territorio.

“Per noi è davvero una giornata storica – commenta Andrea Tafaria, segretario generale Filca-Cisl Liguria – anche perché abbiamo sempre sostenuto la campagna vaccinale su tutti i posti di lavoro. Durante tutta la fase della pandemia, che dura oramai da quasi un anno e mezzo, abbiamo sempre continuato ad assistere i lavoratori edili, garantendone la sicurezza attraverso la sottoscrizione di protocolli e il controllo delle misure anti-Covid in tutti i cantieri della regione. L’apertura dell’hub vaccinale nei cantieri del Terzo Valico è la dimostrazione del nostro impegno e del grande lavoro svolto per la dignità dei lavoratori del settore”, ha concluso Tafaria.