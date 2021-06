Covid, 5 nuovi positivi: continua il calo dei ricoverati per gli ospedali liguri

Genova. Sono 5 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.485 tamponi molecolari e 482 test antigenici rapidi. È quanto risulta dal bollettino inviato dalla Regione che vede però un nuovo decesso a causa del Covid, anche se continua a rafforzarsi il calo degli ospedalizzati.

In tutta la regione, infatti, sono 67 i ricoverati (4 in meno di ieri) e di questi 12 sono in terapia intensiva. Al San Martino ci sono 16 pazienti positivi, 8 al Galliera, 5 al Villa Scassi. Sempre meno persone in isolamento domiciliare (351, rispetto a ieri 17 in meno) e in sorveglianza attiva (751 in tutta la Liguria).

Calano continuamente i positivi totali (1.780 oggi, 12 in meno) con 16 nuovi guariti. La maggior parte dei contagi si registra in provincia di Genova (4), seguita da Savona (1) . Zero nuovi contagi nello Spezzino e nell’Imperiese

I vaccini somministrati sono il 94%, cioè 1.136.411 somministrati su 1.212.282 consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 12.418 dosi. Ad aver completato il ciclo 366.876 persone con vaccini a mRna più 23.894 con vaccini a vettore virale.