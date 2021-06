Corso Sardegna, Forza Italia: “Se Coop ha presentato offerta migliore non saremo certo noi a mettere i bastoni fra le ruote della libertà d’impresa”

Genova. “Oggi è una giornata storica per Genova perché in commissione consiliare le opposizioni di sinistra hanno contestato l’insediamento della Coop nell’ex Mercato di Corso Sardegna” dichiara il Capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi, Mario Mascia.

“Sarebbe illiberale pretendere dal Comune di Genova e dal Sindaco Marco Bucci” aggiunge Mascia “di interferire in qualsiasi modo, foss’anche con una moral suasion, in una scelta effettuata nella sua piena autonomia privata dalla società di capitali concessionaria dell’area, peraltro affidandosi ad un’altra società ad hoc per la relativa istruttoria con i 10 più importanti operatori del settore”.

“Se quella della Coop è stata valutata come l’offerta più idonea a gestire la struttura, che troverà posto all’interno dell’area riqualificata accanto ad altre attività commerciali, bar e ristoranti” conclude il forzista “non saremo certo noi della maggioranza a cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla libertà di impresa della Mercato di Corso Sardegna srl e a mandare a gambe all’aria tutto l’indotto di fornitori, lavoratori e famiglie che potranno orbitare intorno alla Coop di Corso Sardegna”.