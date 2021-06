Coronavirus, solo dieci nuovi casi in Liguria e gli ospedali continuano a svuotarsi

Genova. Sono 10 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 2950 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 2253.

Dei nuovi casi positivi, 5 riguardano la provincia di Genova (4 in Asl 3 e 1 in Asl 4), 1 caso a Imperia, 3 nel savonese e 1 nello spezzino. Non ci sono casi non riconducibili a residenti in Liguria.

Un’unica persona morta a causa del Covid registrata dal bollettino di oggi. E’ un uomo di 73 anni deceduto il 18 giugno all’ospedale della Spezia.

I guariti sono 18, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 1649 casi “attivi” di Covid, di cui 989 in provincia di Genova e 230 in provincia di Savona.

Il totale degli ospedalizzati è di 35 pazienti, 7 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 8.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 190, 1 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 563.

Sul fronte delle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore – riportano i dati di Alisa aggiornati alle 16 – sono state somministrate 12531 dosi di Pfizer e Moderna e 2222 di Astrazeneca-Johnson. Ad aver ricevuto l’intero ciclo vaccinale (due dosi) sono 426.461 cittadini in Liguria. Le dosi somministrate (comprese le prime) sono 1231564. La percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate è del 93%.