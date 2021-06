Coronavirus, Piana: “Nuovi fondi per supportare la pesca in Liguria”

Genova, È stato approvato oggi dalla Giunta su proposta del vicepresidente e assessore alla Pesca e Acquacoltura Alessandro Piana, un nuovo bando da 200 mila euro per venire incontro alle difficoltà delle imprese ittiche a seguito degli arresti temporanei dell’attività di pesca per l’emergenza Covid-19.

“Un modo per supportare la crisi di liquidità – spiega l’assessore Alessandro Piana- e, almeno in parte, la congiuntura negativa che ha colpito una delle nostre principali risorse, in grado di garantire un pescato salubre e di qualità sempre con grande attenzione alla sostenibilità ambientale”.

Il bando è cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Modalità di presentazione delle domande e informazioni (misura 1.33) su www.agriligurianet.it