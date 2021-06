Coronavirus, per la prima volta in Liguria nessun ricovero nelle ultime 24 ore

Genova. Oggi per la prima volta in Liguria non ci sono stati nuovi ricoveri per Covid nelle ultime 24 ore. Ad annunciarlo durante la consueta conferenza stampa sull’emergenza è Filippo Ansaldi, direttore della prevenzione di Alisa.

E a confermare che la situazione è in netto miglioramento è anche Angelo Gratarola, responsabile del dipartimento regionale di emergenza-urgenza: “Vi è una riduzione importante delle ospedalizzazioni – spiega -. Anche i reparti di emergenza si stanno svuotando e riconvertendo all’utilizzo dei posti letto per la grossa chirurgia e le altre necessità in ambito critico. Nell’ultima settimana i pronto soccorso sono stati particolarmente carichi ma a causa di patologie differenti dal Covid che hanno necessitato una rimodulazione degli accessi. Vista la massiccia campagna di vaccinazione in atto il trend non si può più invertire”.

All’ospedale San Martino di Genova si è registrato un solo ricovero per coronavirus nella settimana che sta per concludersi: “La situazione è molto tranquilla – assicura l’infettivologo Matteo Bassetti -. Stasera il reparto di malattie infettive ha due soli pazienti ricoverati, uno di questi domani mattina verrà dimesso. Al momento tre quarti dei nostri posti letto sono destinati alle altre malattie infettive che stanno tornando a essere presenti. Nelle ultime due settimane non abbiamo avuto neanche un vaccinato da almeno 10 giorni”.

Gli ultimi dati confermano anche l’importante discesa dei contagi: l’incidenza in Liguria è di 16 casi ogni 100mila abitanti (circa il 10%, secondo quanto ha riferito Ansaldi, è attribuibile a soggetti non residenti in Liguria) anche se nel report ministeriale che garantisce l’accesso alla zona bianca dal 7 giugno è 21 casi ogni 100mila abitanti. L’indice Rt medio è 0,68 e i tassi di occupazione dei posti letto sono molto bassi: 13% sulle terapie intensive, 7% sull’area medica.