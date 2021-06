Coronavirus, per il secondo giorno consecutivo in Liguria non si registrano morti

Genova. Sono 10 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici rapidi. È quanto risulta dal bollettino inviato dalla Regione che per il secondo giorno consecutivo non registra alcun decesso a causa del Covid e conferma un costante calo di ospedalizzati nonostante il weekend rallenti le dimissioni.

In tutta la regione sono 71 i ricoverati (3 in meno di ieri) e di questi 12 sono in terapia intensiva. Al San Martino ci sono 18 pazienti positivi, 8 al Galliera, 6 al Villa Scassi. Sempre meno persone in isolamento domiciliare (368, rispetto a ieri 32 in meno) e in sorveglianza attiva (783 in tutta la Liguria).

Calano continuamente i positivi totali (1.792 oggi, 34 in meno) con 44 nuovi guariti. La maggior parte dei contagi si registra in provincia di Savona (5), seguita da Genova (4) e Imperia (1). Zero nuovi contagi nello Spezzino.

I vaccini somministrati sono il 93%, cioè 1.120.845 somministrati su 1.211.697 consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.940 dosi. Ad aver completato il ciclo 230.699 persone con vaccini a mRna più 23.338 con vaccini a vettore virale.