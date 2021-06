Coronavirus, negli ospedali liguri ci sono meno di 50 pazienti e il villa Scassi è covid-free

Genova. Sono 21 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4.195 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3.620.

Dei nuovi casi positivi, 11 riguardano la provincia di Genova, 8 in Asl 3 e 3 in Asl 4, 1 casi a Imperia, 7 nel savonese e 2 nello spezzino. La notizia migliore è che neppure oggi sono registrati morti a a causa del Covid.

I guariti sono 58, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 1.711

casi “attivi” di Covid, di cui 1.029

in provincia di Genova e 241 in provincia di Savona.

Il totale degli ospedalizzati è di 48 pazienti, 15 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 11, nettamente al di sotto della soglia critica secondo il ministero della Salute, ovvero il 30% del totale. E da oggi, per la prima volta dall’inizio della pandemia, l’ospedale Villa Scassi è covid free.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 269, 52 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 656.