Coronavirus, in Liguria somministrazioni di vaccino AstraZeneca pressoché azzerate

Genova. Sono 18 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.153 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapidi. È quanto si legge nel bollettino odierno inviato dalla Regione. In lieve calo gli ospedalizzati, mentre si registra un decesso relativo a una donna di 84 anni al San Martino. Ma il dato che salta all’occhio è che nelle ultime 24 ore sono state somministrate solo 2 dosi di vaccini a vettore virale.

In tutto sono 41 i positivi ricoverati in Liguria (1 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva. A Genova sono 10 al San Martino e 9 al Galliera. In isolamento domiciliare 236 persone (12 in meno), in sorveglianza attiva 610 persone. Il bilancio delle vittime sale a 4.346 da inizio emergenza.

Sui nuovi contagi, 9 sono in provincia di Genova. Nel territorio metropolitano si contano esattamente mille dei 1.671 positivi totali, in calo di 4 unità con 21 nuovi guariti.

I vaccini somministrati sono il 92%, cioè 1,206.593 dosi su 1.304.973 consegnate. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 1.896 di cui solamente 2 AstraZeneca o Johnson & Johnson. A completare il ciclo vaccinale sono state 387.210 persone con Pfizer o Moderna e 29.037 con vaccini a vettore virale.