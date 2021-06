Coronavirus, in Liguria solo 8 nuovi positivi e 42 ricoverati in ospedale

Genova. Sono 8 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.703 tamponi molecolari e 539 test antigenici rapidi, secondo il bollettino emesso dalla Regione. Sempre uguale il numero degli ospedalizzati (42) mentre si registra ancora un decesso, un 77enne ricoverato a Sarzana.

In tutta la Liguria ci sono 8 pazienti in terapia intensiva. In tutto a Genova ci sono 10 ricoverati al San Martino e 8 al Galliera, più 1 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 201 persone (35 in meno), 580 sono in sorveglianza attiva.

Dei 1.658 positivi attuali (13 in meno di ieri) 995 sono in provincia di Genova. Tra i nuovi contagi 4 sono in provincia di Genova, 2 Savona, 1 Imperia, nessuno nello Spezzino. I nuovi guariti sono 20. Il bilancio delle vittime sale a 4.347.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 10.814 dosi di vaccino. Quelle utilizzate sono il 93% di quelle consegnate, cioè 1.217.057 su 1.304.976. Immunizzate con vaccini a mRna 389.719 persone, con vaccini a vettore virale 30.260.