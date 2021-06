Coronavirus, continuano a scendere positivi e ricoverati: solo 136 persone in ospedale

Genova. Sono 45 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.182 tamponi molecolari e 3.136 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Prosegue il calo degli ospedalizzati, che scendono di altre 8 unità, e si registra ancora un solo decesso.

In tutto sono 136 le persone ricoverate in tutta la regione. Al San Martino se ne contano 34, al Galliera 13, al Villa Scassi 20, a Sestri Levante 2. In isolamento domiciliare 857 persone (39 in meno da ieri), in sorveglianza attiva 1.274. Il bilancio delle vittime sale a 4.325.

È sempre Genova la provincia col maggior numero di nuovi casi (25 in tutto, di cui 19 in Asl 3 e 6 in Asl 4) seguita da Savona (11), La Spezia (7) e Imperia (2). I casi totali sono 2.196 (36 in meno con 80 guariti in più) di cui 1.215 in provincia di Genova.

Sono stati somministrati 978.200 vaccini su 1.076.750 dosi consegnate, cioè il 91%. Ad aver completato il ciclo vaccinale s0ono 321.449 persone con vaccini Pfizer e Moderna, 14.251 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.