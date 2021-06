Coronavirus, in Liguria 21 nuovi positivi e per la seconda volta non si registrano morti

Genova. Sono 21 i nuovi positivi al coronavirus su 2.898 tamponi molecolari e 2.307 tamponi rapidi secondo il bollettino della Regione. In lieve calo gli ospedalizzati e per la seconda volta non si registrano morti.

Sono 74 i pazienti ricoverati in tutta la Liguria (1 meno di ieri) di cui 12 in terapia intensiva. Sono 17 al San Martino, 8 al Galliera, 9 a Villa Scassi. In isolamento domiciliare 400 persone (19 in meno), in sorveglianza attiva 816 persone.

Si contano 6 contagi in provincia di Genova, 11 a Savona, 3 alla Spezia, nessuno a Imperia. I casi positivi attualmente sono 1.826 (25 in meno) concentrati soprattutto in provincia di Genova (1.094).

I vaccini somministrati sono il 93%, cioè 1.118.864 dosi su 1.208.947 consegnate. Hanno completato il ciclo vaccinale 362.437 persone con Pfizer e Moderna e 23.313 con AstraZeneca e Johson & Johnson.

“La situazione della diffusione del virus continua a evolvere positivamente – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e per la seconda volta non si registrano deceduti. Un dato che ci conforta e che testimonia l’andamento positivo delle vaccinazioni che hanno ridotto i ricoveri e il tasso di mortalità. Nonostante oggi sia sabato le dosi di vaccino somministrate risultano sempre alte. Il quadro epidemiologico continua a migliorare e questo significa che ci stiamo avvicinando alla cosiddetta zona verde, secondo lo standard europeo, con un parametro Rt decisamente ottimale pari a 0.64″.