Coronavirus, 17 nuovi casi in Liguria: 11 sono marittimi contagiati a bordo di un traghetto

Genova. Dopo il dato zero di ieri, sono 17 oggi i casi di contagio da coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato di oggi è riferito a 3.306 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3.141.

Dei nuovi casi 1 è registrato a Genova nella Asl3, 3 a Savona, uno a Imperia e nessuno alla Spezia. Ben 12 sono i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. 11 di questi fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera tunisina tutti presi in carico dai servizi territoriali ed isolati in struttura covid.

Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore nella nostra regione: si tratta di una donna di 65 anni ricoverata all’ospedale San Martino di Genova. Al momento in Liguria ci sono dunque 1.317 casi “attivi” di Covid, di cui 787 in provincia di Genova e 161 in provincia di Savona.

Il totale degli ospedalizzati è di 25 pazienti, due più di ieri. Le terapie intensive occupate sono 7. I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 125, 11 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 306.

Sul fronte delle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore – riportano i dati di Alisa aggiornati alle 16 – sono state somministrate 12.361 dosi di Pfizer e Moderna e 1.638 di Astrazeneca-Johnson. Ad aver ricevuto l’intero ciclo vaccinale (due dosi) sono 456.155 cittadini in Liguria. Le dosi somministrate (comprese le prime) sono 1.318.200. La percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate è del 91%.