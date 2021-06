Coppia di ragazzi si perde nel parco dell’Antola, ritrovati dopo una notte all’addiaccio

Valbrevenna. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio nella zona del parco dell’Antola, in Valbrevenna, quando una coppia di escursionisti, uomo e donna, sui 30-35 anni, lui genovese e lei romana, si sono resi conto che non avrebbero saputo ritrovare da soli la strada per tornare all’auto.

Alle 19, appena il cellulare ha trovato una tacca per lanciare aiuto, hanno chiamato i vigili del fuoco, poi intervenuti insieme al soccorso alpino.

Ma recuperare i due giovani non è stato affatto semplice. Fino a tarda notte i soccorritori non sono riusciti a individuarli. Anche perché le coordinate fornite dal ragazzo non erano esatte. Poi, quando il gps dei giovani è stato agganciato, i pompieri hanno detto loro di mettersi tranquilli e aspettare la luce del mattino: solo allora sarebbero potute scattare le operazioni di recupero.

La coppia era finita in una zona impervia non troppo distante dal paese di Tonno. Questa mattina sono ripartire le operazioni di ricerca e i ragazzi sono stati individuati. Un po’ spaventati ma in buone condizioni.