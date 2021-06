Coppa delle Regioni: doppio podio per la Liguria

Sestri Levante. Un argento e un bronzo per la rappesentativa ligure alla Coppa delle Regioni di tiro con l’arco che si è disputata nel weekend appena trascorso ad Asti.

I podi sono stati conquistati da Gianluca Ottaviani degli Arcieri Tigullio (compound H&F), secondo classificato, e Beatrice Tarantini dell’Asd Granatiere (olimpico targa), giunta terza.

Il presidente del Comitato regionale della Fitarco Alessio Bevilacqua esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ringrazia sia gli atleti e le atlete che hanno partecipato alla manifestazione che tutto lo staff che ha lavorato in questi mesi all’evento e che ha accompagnato il team ligure alla coppa delle regioni.

“Il quadriennio olimpico è iniziato e la Liguria vuole essere protagonista – dichiara Bevilacqua -, ora la testa va al trofeo pinocchio che vedrà i nostri giovani atleti impegnati ad Abano Terme il prossimo 26 e 27 giugno e per cui sabato 19, come comitato regionale, abbiamo organizzato un raduno che vedrà impegnati sia gli atleti che i tecnici che accompagneranno la squadra ligure in Veneto”.