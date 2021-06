Copertura del Bisagno, lavori al termine. Fillea Cgil: “Non disperdere le professionalità”

Genova. In centro città stanno per concludersi i lavori per la messa in sicurezza del torrente Bisagno. La Fillea Cgil, in una nota stampa, ringrazia gli edili “che in questi anni, con la loro fatica e il loro lavoro, hanno messo in sicurezza la città restituendo la copertura del Bisagno al suo antico splendore”.

“La Fillea Cgil chiede alle istituzioni di non disperdere queste professionalità e di adoperarsi affinchè il personale venga rioccupato nei nuovi cantieri che stanno per iniziare”, continua la nota stampa.

“L’auspicio è che si proceda in modo celere alle grandi opere, ma anche al recupero dei quartieri, a partire proprio dall’edilizia pubblica per arrivare alla riqualificazione delle periferie”.