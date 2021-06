Controlli antidroga dei carabinieri in zona Darsena: due arresti

Genova. Controlli dei carabinieri martedì pomeriggio in zona Darsena. I militari sono stati impegnati in un servizio antidroga in seguito alle numerose segnalazioni degli abitanti circa l’attività di spaccio.

I controlli, che hanno visto impegnati i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Centro, hanno portato all’arresto di due cittadini del Gambia di 26 e 28 anni, entrambi senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia.

I due sono stati sorpresi mentre cedevano 2 grammi circa di “hashish” ad un 53 enne genovese.

A seguito di una perquisizione sono stati trovati in possesso di 30 euro che sono stati sequestrati.

Nel corso dello stesso servizio, la pattuglia della stazione della Maddalena, ha trovato e sequestrato 50 grammi di “hashish” e 3 grammi di “marijuana” recuperata nelle fessure delle banchine della zona portuale.