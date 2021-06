Conto alla rovescia per la Genova Design Week, il programma della prima giornata dal taglio del nastro fino a sera

Genova. La Genova Design Week entra nel vivo e per la sua prima giornata di inaugurazione presenta un fitto calendario di eventi tra talk, visite guidate e musica dal vivo. Si parte alle ore 11 con il taglio del nastro alla presenza del presidente del DiDe – Distretto del Design Genova, Elisabetta Rossetti, l’assessore al Centro Storico e Commercio, Paola Bordilli, e del presidente di Confcommercio Genova, Paolo Odone.

Alle ore 11.30, presso Spazio Giustiniani, l’incontro rivolto agli architetti dal titolo “Cosmopolite: nuova materia eco sostenibile” dà il via agli appuntamenti dal vivo della GDW. Altro incontro da non perdere alle 12 in via San Bernardo 19, “Micropaesaggi, intervalli verdi in un contesto urbano”, appuntamento nel quale i giovani paesaggisti di Euroflora 2022 parlano del progetto che li vedrà protagonisti ai Parchi di Nervi nel 2022.

Alle 13.30 inaugura la Mostra a Palazzo Reale “Diario di un Designer. 69 giorni nel segno di Vito Nesta”, a cura di Alessandro Valenti e Luca Parodi. Alle 16.30 si viaggia nella storia in via San Bernardo 19 con l’incontro “L’evoluzione del verde storico genovese tra ‘500 e ‘800, l’esempio di Villa Durazzo Pallavicini” con una Genova raccontata tra arte e verde.

Alle 17 in piazza dei Giustiniani, centro nevralgico e cuore pulsante della Genova Design Week, il Dide – Distretto del Design Genova dà il benvenuto all’edizione 2021 della Genova Design Week. Sempre alle 17 appuntamento in piazza San Giorgio per la partenza delle visite guidate con “Alla scoperta del design dei primi ‘900: la barberia Giacalone”. Posti limitati con prenotazione. Presenti Roberta Cento Croce, presidente Regionale FAI, e Sonia Asaro, Capo Delegazione di Genova FAI.

Alle 18 in piazza San Lorenzo visita guidata dal titolo “Un’ora (abbondante) con Bonora, Esplorare e scoprire il distretto del Design tra piazze, chiese e palazzi “con Ferdinando Bonora, storico dell’arte. E sempre alle 18 inaugura la mostra presso la Galleria Studio Rossetti, in via Chiabrera 7, “Chromesthesia” di Gianluca Patti.

Alle 19.30 al via il concerto Rock Beat anni 60′ 70′ con i BEATFIVE in Piazza Embriaci. Chiude la giornata alle 20.30 il talk “Una contaminazione virtuosa per vivere lo spazio urbano anche dopo il tramonto” con Giorgia Brusemini, designer intervistata da Stefania Toro (light designer) in piazza Stella.

IL PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

11.30 » COSMOLITE: nuova materia eco sostenibile. Incontro rivolto ad architetti

Stone Italiana – Spazio Giustiniani – N° 7

12.00 » Micropaesaggi, intervalli verdi in un contesto urbano. I giovani progettisti di Euroflora 2022 paesaggi EUROFLORA Dott. Surace, arch. Lavarello, arch. Sessarego, Paesaggista Tamagno – Via San Bernardo 19 – N° 55

13.30 » Diario di un Designer. 69 giorni nel segno di Vito Nesta – inaugurazione 17 giugno – Mer-Sab 13.30/19, dal 17.06 al 26.9 » Mostra a cura di Alessandro Valenti e Luca Parodi – Palazzo Reale Via Balbi, 10

14.30 » PURO MARAZZI ANTIBACTERIAL Tecnologia processo produttivo e collezioni

Puro Marazzi – POLLERI CINQUE – Via Polleri, 5R – N° A

15.00 » Il verde domestico e i social – Simonetta Chiarugi, blogger & scrittrice – Via San Bernardo 19 – N° 55

15.30 » COSMOLITE: nuova materia eco sostenibile. Incontro rivolto ad architetti – Stone Italiana

Spazio Giustiniani – N° 7

16.00 » L’evoluzione del verde storico genovese tra ‘500 e ‘800, l’esempio di Villa Durazzo Pallavicini – Gaia Peverati, Architetto Paesaggista collaboratrice di Villa Pallavicini – Via San Bernardo 19 –N° 55

16.00 » NIDI STORE – inaugurazione con omaggio per i piccoli – Progetti Arredamenti Via Giosuè Carducci 13R – N° C2

16.00 » Paesaggio Fragile 1 – L’ecosistema del limite – Francesco Garofalo, Architetto – Webinar Fondazione Architetti GE – https://attendee.gotowebinar.com/register/3324080252524144656

https://formagenova.it/webinars/ – N° 55

17.00 » La civiltà del giardino e la nostalgia della selva – Antonio Lavarello, Arch. PHD (Garden Cub)

Via San Bernardo 19 – N° 55

17.00 » Apertura Genova Design Week Benvenuto del DiDe_Distretto del Design

Associazione DiDe_Distretto del Design – P.zza Giustiniani – N° 8

17.00 » Lettura Day ore 17: Andrea Staid legge e commenta il suo libro “La casa vivente” ore 18 Ester Armanino presenta il suo ultimo libro,“Contare le sedie” – Festival INCIPIT – Pal. P.zza Grillo Cattaneo 2 – N° 69

17.00 » Visita guidata: Alla scoperta del design dei primi ‘900: la barberia Giacalone.

Posti limitati prenot. +39 333 7781977 – Roberta Cento Croce, presidente Regionale FAI, e Sonia Asaro, Capo Delegazione di Genova FAI – P.zza San Giorgio – N° 44

17.00 » SECRET 3 Exibition OPENING – Anteprima CALLS 2021-2022

DLA DESIGN LAB + BRELYART + RIVIERA DESIGN – Via dei Giustiniani 9 – N° 12

17.00 » Sacro e profano Medioevale, Rinascimentale. Arrangiamenti di musica pop. Chitarra e cajon – Associazione CLAss Liguriacanta Coro Vox Media, Genova. Dir. Bianca Liuzzo – ITINERANTE Piazza Grillo Cattaneo, Piazza Valoria, Piazza San Bernardo – N° 71

17.00 » Incontro coi progettisti: Milena Matteini e Andrea G. Tazzini – Milena Matteini – Piazza San Giorgio – N° 44

17.00 » Natura picta. Le rappresentazioni della natura nei documenti d’Archivio del Magistrato di Misericordia

Archivio Magistrato di Misericordia – Via dei Giustiniani 25 Androne del Palazzo – N° 23

17.30 » La Gig: prima parte cover; seconda parte inediti tratti dall’album Trees – 7th Heaven Rosaleen Lodigiani, voce, Ibleto Fieschi, voce e tastiera, Marco Motta, chitarra, Renzo Massa, basso, Guido Lattanzio, batteria

P.zza Embriaci – N° 83

18.00 » La gestione del verde urbano privato, ad esempio Casa Carbone – Umberto Giolli, Responsabile gestione parchi FAI – Via San Bernardo 19 – N° 55

18.00 » Inaugurazione mostra “Un raggio di sole” omaggio a A G Fronzoni

Presso Leonardi V-idea Vico San Giorgio 2 piano terra – N° 45

18.00 » Un’ora (abbondante) con Bonora, Esplorare e scoprire il distretto del Design tra piazze, chiese e palazzi.

Posti limitati prenot. +39 3403958255 – Ferdinando Bonora, storico dell’arte – P.zza San Lorenzo

18.00 » Chromesthesia di Gianluca Patti – Inaugurazione mostra – Studio Rossetti Underground – Via Chiabrera 7 – N° 14

18.00 » Luca Bertoncini recita Dante – Luca Bertoncini – Aurelia Costa Restauri p.zza Cattaneo 26/5 – N° 111

19.00 » La culla di Genova, dove tutto ebbe inizio, 2500 anni fa Due chiacchiere con Anna Decri

Easy Design Corner – P.zza R. Negri 4R – N° 114

19.00 » Abstract I’aperitivo al Nick Masaniello – Francesco Garofalo Open Fabric – Piazzetta dei Maruffo – N° 112

19.30 » Rock Beat anni 60′ 70′ – BEATFIVE Angelo Lunghi, voce, chitarra, tastiere, Marino Serafino, voce, chitarra, armonica, Claudio Devecchi, basso, Roberto Galea, batteria – P.zza Embriaci – N° 83

20.30 » “Luce e Design: una contaminazione virtuosa per vivere lo spazio urbano anche dopo il tramonto”. Giorgia Brusemini, designer intervistata da Stefania Toro (light designer) CON÷ e ADI – P.zza Stella – N° 97