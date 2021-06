Consiglio comunale di Genova, si dimette Alessio Piana: entra Sonia Paglialunga

Genova. Il consigliere regionale Alessio Piana ha formalizzato le dimissioni da consigliere comunale a Genova. Sarà Sonia Paglialunga a subentrare, al suo posto, nel gruppo della Lega a Palazzo Tursi.

Paglialunga, il cui nome in passato era circolato anche per alcuni assessorati in Comune, ha presentato le dimissioni da assessore al municipio Levante in cui sarà sostituita da Elisabetta Marinelli.

“Il ruolo di commissario provinciale della Lega che di recente mi è stato affidato, oltre all’impegno da consigliere regionale, mi ha fatto maturare la convinzione che fosse corretto lasciare Palazzo Tursi”, dichiara Alessio Piana.

“Sonia Paglialunga rappresenta una risorsa che saprà interpretare al meglio il ruolo, insieme ai colleghi, per le sfide in cui Genova è impegnata e nell ambito delle quali farò il possibile per non far mancare il mio contributo”, conclude.