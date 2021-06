Compagnia unica, a fine mese scade il contratto di 95 lavoratori somministrati: l’allarme dei sindacati

Genova. Il 30 giugno scadrà il contratto di somministrazione che vede impegnati 95 lavoratori presso la Compagnia Unica Paride Batini. Lo ricordano Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp Uil Genova in una nota.

Si tratta di 95 lavoratori altamente specializzati, “con una età media compresa tra i 35 e 40 anni con carichi familiari che in questi anni hanno contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi di produttività” spiegano i sindacati che si dicono preoccupati per il futuro occupazionale di questi lavoratori “alla luce delle recenti notizie di stampa che gettano ombre sulla sostenibilità e continuità dei rapporti di lavoro in essere”

Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp Uil chiedono un incontro urgente, preannunciano lo stato di agitazione e si riservano di valutare un eventuale sciopero generale dei lavoratori somministrati della Culmv