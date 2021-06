Commissione viadotto Bisagno, Giordano (M5s): “La maggioranza non la vuole convocare”

Genova. “Lo scorso 8 aprile, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale si impegnava il sindaco e la giunta a convocare urgentemente una commissione per affrontare le criticità riguardanti il viadotto Bisagno. Dopodiché, il nulla! A due mesi e mezzo dall’approvazione, infatti, nessuna commissione è stata convocata al fine di rispettare l’impegno assunto”. Lo dichiara il consigliere comunale del M5s Stefano Giordano.

“A opporsi la solita lista Bucci, che sceglie di non affrontare le ripetute ed evidenti criticità che affliggono i cittadini che hanno la sventura di risiedere sotto il viadotto – afferma – Temiamo che, come al solito, l’incolumità dei genovesi sia stata messa in subordine, il centrodestra preferisce muoversi in sordina per cercare il bandolo della matassa della convenienza politica”.

“Intanto, però, dal viadotto piove la qualunque: bulloni, lamiere, pluviali, ponteggi. Bucci abbia il coraggio di metterci la faccia, rispetti la volontà dell’aula e calendarizzi urgentemente la commissione promessa”, sottolinea Giordano.

“Oggi, avremmo voluto risollevare la questione in consiglio comunale con un nuovo ordine del giorno dedicato ma il nostro ordine del giorno è stato rimandato forse al 29 giugno. Immaginiamo sia per permettere a Bucci di nascondersi dietro le norme del non fare, l’ennesima certificazione di un sindaco debole con i forti e forte con i deboli”, conclude Giordano.