Colpo di scena: va deserta la gara per la realizzazione del Nuovo Galliera

Genova. Scadeva oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione delle offerte per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale Galliera a Genova. Ma offerte non ne sono arrivate.

La gara bandita dall’ente ospedaliero, un appalto da circa 140 milioni di euro, è andata deserta. Un vero colpo di scena per un progetto tra i più discussi e osteggiati in città, in particolare dai comitati del quartiere e dagli ambientalisti.

Nei giorni scorsi, nell’occasione della vittoria al Consiglio di Stato di Italia Nostra relativamente alla tutela del verde nell’attuale compendio di Carignano, e di fronte alla richiesta dell’associazione di fermare la gara, la direzione del Galliera aveva dichiarato che si sarebbe andati avanti.

Nessuno immaginava, però, che una battuta d’arresto sarebbe arrivata per mancanza di aziende interessate a costruire.

La direzione del nosocomio è al lavoro, cercando di capire il motivo. Probabilmente il prezzo fissato a base di gara è stato considerato troppo basso dalle aziende del settore, e con l’aumento dei costi, dalla sicurezza alle materie prime, non c’è stata grande adesione.

L’ospedale potrà procedere con un nuovo bando di gara ma il cda dovrà approvare un costo maggiore per l’opera da 400 posti letto e 7 piani che dovrebbe essere ultimata – secondo il programma ora tutto da aggiornare – nel 2023.