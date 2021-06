Colombo Genova, Luca Porro: “Da parte mia nessun segreto, c’è tanta voglia di migliorare con il sorriso”

Albisola Superiore. Giovedì sera si è disputato il match tra Albisola Pallavolo e Colombo Genova. Al Palabesio è andata in scena una sfida davvero godibile, uno spot davvero di alto livello per l’intero movimento pallavolistico regionale. Alla fine a spuntarla sono stati gli ospiti allenati da Lorenzo Bottaro, squadra protagonista di una prestazione sopra le righe anche e soprattutto per merito di Luca Porro.

Il talentuoso classe 2004 ha infatti incantato tra le file del sestetto dei genovesi, il tutto impreziosito con uno spaventoso turno al servizio che lo ha consacrato come assoluto man of the match. Al termine della sfida non potevano quindi mancare le sue dichiarazioni, prontamente intercettate dai nostri microfoni: “Il segreto non per essere forte ma in generale è impegnarsi tentando sempre di giocare bene, bisogna entrare in palestra con tanta voglia di migliorare e con il sorriso, questo è l’importante”.

Successivamente l’attenzione si è spostata proprio sul risultato ottenuto in giovanissima età da Porro (la vittoria dell’Europeo under 18, ndr), il quale però ha chiesto di non esagerare dicendosi poi fortunato ad aver realizzato un turno di battuta così prolifico per quanto riguarda anche e soprattutto l’economia del match contro i biancoazzurri.

Infine non poteva mancare un focus sulla prossima partita: “Dobbiamo pensare a vincere quella sfida, poi nel caso andasse bene potremmo festeggiare uno splendido traguardo come la promozione”. È così terminato l’intervento di Luca Porro, giocatore che con il suo talento si appresta questa sera a trascinare i propri compagni in quella che potrebbe diventare una serata da ricordare.