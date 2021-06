Colombo Genova, il sogno Serie B è realtà: Grafiche Amadeo Sanremo battuto 3-0

Gioia incontenibile. È questo il sentimento che ha travolto il palazzetto che ospita le gare casalinghe di Luca Porro e compagni al termine dell’ottima vittoria ottenuta contro Grafiche Amadeo Sanremo. Le premesse per scrivere la storia c’erano tutte e così è stato, questo per un Colombo Genova che ha disputato una stagione davvero sopra le righe.

Soltanto il Volley Team Finale è infatti riuscito a mettere in difficoltà il sestetto allenato da coach Bottaro, allenatore scrupoloso il quale ha dimostrato tutto il suo valore gestendo a meraviglia un gruppo di giocatori giovanissimi.

Adesso per i genovesi sarà quindi Serie B, un risultato sopra le righe arrivato a coronamento di una stagione davvero positivissima. A nulla è servita nel match disputatosi ieri sera la resistenza del Grafiche Amadeo Sanremo, sestetto battagliero riuscito tra le mura amiche a creare non poche difficoltà al Colombo.

Una settimana da sogno non poteva però concludersi senza spiccare il volo per la squadra allenata da Lorenzo Bottaro, protagonista con salvataggi e giocate di altissimo livello anche al termine dell’ultimo atto stagionale. 25-17, 25-19, 25-21, questo il racconto in parziali di una partita piuttosto combattuta. Gli avversari dei neo campioni della Serie C hanno infatti saputo vendere cara la pelle, ma questo non è bastato contro la determinazione e la qualità dei padroni di casa, esplosi al termine del match in una serie di festeggiamenti sfrenati.

A nulla dunque è servita la vittoria dell’Albisola Pallavolo in trasferta contro Futura Avis Bertoni. Il Colombo infatti, per merito di una sola lunghezza di vantaggio, ha vinto il campionato guadagnandosi un’ambita quanto cercata e sperata promozione.

È così terminata nel migliore dei modi la settimana da sogno di Luca Porro e compagni, sestetto protagonista soltanto due giorni fa della trasferta vincente al Palabesio di Albisola Superiore che gli aveva garantito il primato in classifica. Rimane un po’ di delusione invece in casa biancoazzurra anche se, l’annata di Arzarello e compagni, è andata sicuramente oltre le più rosee aspettative.