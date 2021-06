Collaborazione tra pubblico e privato: Genova conquista il podio del Comune più virtuoso d’Italia

Genova si è guadagnata il secondo posto tra i Comuni più virtuosi d’Italia in materia di riscossione tributi. A dirlo è la Direzione Finanze del Ministero dell’Interno che nel 2020 ha assegnato a Genova il secondo posto dopo San Giovanni in Persiceto e davanti a Torino, Milano, Bologna e Roma. Questo risultato non arriva a caso, ma è frutto di un cambio di passo e mentalità che la città ligure ha intrapreso già da alcuni anni. La riscossione dei tributi infatti è fondamentale per raggiungere, da un lato, la sostenibilità economica dell’Ente locale e dall’altra l’erogazione di quei servizi pubblici fondamentali per i cittadini.

Da oltre 5 anni, nella riscossione tributi, il Comune di Genova si avvale della collaborazione di Municipia, che fa parte del Gruppo Engineering, la più grande realtà italiana di digital transformation con oltre 12mila dipendenti e 65 sedi nel mondo.

Elemento fondamentale è l’uso intelligente dei dati con l’obiettivo di creare valore. La raccolta e la gestione delle banche dati è infatti un aspetto centrale del meccanismo perché permette di avere una fotografia chiara e reale del territorio, di intensificare i controlli, migliorare l’operatività, promuovere l’equità fiscale e ridurre l’evasione. Un processo virtuoso che garantisce anche una cassa comunale più solida così da offrire ai cittadini maggiori e migliori servizi pubblici anche sotto il profilo della sostenibilità, in linea con l’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Per iniziare a costruire un futuro migliore serve che le nostre città siano sempre più resilienti, inclusive e in grado di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini; servono servizi efficienti e all’altezza dei bisogni e soprattutto servono risorse finanziarie.

Genova ha dimostrato di essere all’avanguardia investendo nel rapporto tra pubblico e privato, ha compreso il valore della rivoluzione digitale rileggendo i processi di gestione con al centro le esigenze del territorio e dei suoi cittadini. Così facendo si è guadagnata, anche a livello nazionale, un gradino sul podio.