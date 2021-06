Cogoleto Volley, successo sofferto sull’Admo

Cogoleto. Due punti sudati quelli portati a casa dalla formazione di Serie C del Cogoleto Volley, che riesce a vincere una lunga ed entusiasmante partita contro l’Admo Volley.

Le cogoletesi entrano subito in campo concentrate e con un buon gioco, ma consapevoli di non dover sottovalutare un avversario solido e combattivo.

L’andamento stabile della partita è stato reso possibile soprattutto da una buona prestazione in difesa da parte di entrambe le squadre. Le padrone di casa sono riuscite a vincere il secondo e il quarto set (degno di nota, finito con il punteggio di 30 a 28), spingendo soprattutto in attacco e in battuta.

Tuttavia le cogoletesi hanno imposto il loro ritmo, sia nella parte iniziale del match che nell’ultimo set, chiudendo con una vittoria più che guadagnata e sfruttando bene i momenti di stacco dalle avversarie.

In conclusione è stata giocata una partita equilibrata e di buona qualità, tra due squadre che hanno espresso il loro gioco, regalando agli spettatori una pallavolo competitiva e di livello.

I parziali: 11/25 25/20 17/25 30/28 11/15.

Il tabellino del Cogoleto: Fancello (K) 3, Fontana 14, Gandolfi 7, Grosso 14, Lavagna 5, Perata (L), Serranò 4, Torelli 9, Vignali 21; All. Paolo Repetto, dirigente accompagnatore Aleksander Zygulski.

La prossima partita si giocherà sabato 12 giugno, alle ore 17, in casa dell’Albisola Pallavolo.